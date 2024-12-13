İtalyan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan lazanya, kat kat dizilen makarna yaprakları ve zengin soslarıyla hem göze hem de damağa hitap ediyor. Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifle, sofranızda adeta bir İtalyan esintisi yaratabilirsiniz. İşte detaylar!