Her gece kabus gibi geçmesin: Bebeklerde uyku problemlerine çözümler

Her gece kabus gibi geçmesin: Bebeklerde uyku problemlerine çözümler

Her bebek farklı uyur, ancak sağlıklı gelişim için düzenli uyku şart. Diş çıkarma, açlık veya alt ıslaklığı gibi basit nedenler, ebeveynlerin hayatını kabusa çevirebilir.

REKLAM advertisement1

UYKU VE GELİŞİMİN ÖNEMİ

Uyku, bebeklik döneminde fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeterli uyku, bebeğin sağlıklı gelişimini desteklediği gibi, zekâ gelişimine de katkı sağlar. Bununla birlikte, uyku sorunları yalnızca bebeği değil, ebeveynleri de olumsuz etkiler. Uykusuz kalan ebeveynler huzursuz olabilir ve çözüm arayışında yanlış yöntemlere (bitkisel karışımlar, ilaçlar) başvurabilirler. Ancak hekim önerisi dışında bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır.

REKLAM

Uyku problemlerinde en önemli nokta, sorunun kaynağını bulmaktır. Nedene yönelik çözümler, bebeğin düzenli ve sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacaktır.

BEBEKLERDE UYKU SORUNLARININ NEDENLERİ

DİŞ ÇIKARMA

6. aydan itibaren başlayan diş çıkarma dönemi, bebeklerde huzursuzluk ve uykusuzluğa yol açabilir. Salyada artış, emme isteğinde azalma, ağzı kaşıma, ishal veya uykudan ağlayarak uyanma sık görülen belirtilerdir. Bu dönemde hekim onaylı ilaçların yanı sıra, soğuk kaşıyıcı oyuncaklar, nemli bezler veya parmağa takılan diş fırçaları rahatlama sağlayabilir.

AÇLIK VE BESLENME İHTİYACI Bebekler aç kaldıklarında uykuya dalamazlar. İlk aylarda sık sık uyanıp emmek istemeleri doğaldır. Hızlı doyan bebekler aynı şekilde hızlı acıkabilir. Bu süreçte sabırlı olmak, bebeğin ihtiyacını karşılamak ve sakin kalmak hem anne hem de bebek için önemlidir. Unutulmamalıdır ki annenin gerginliği bebeğe de yansır. REKLAM UYKU DÜZENİNİN OLMAMASI Yeni doğan bebeklerde gündüz-gece ayrımı yoktur. Gündüz sık uyuyan bebek, gece uyumakta zorlanabilir. Sağlık sorunu bulunmadığında, gündüz uykularının süresini kademeli olarak azaltmak ve gece uykusuna yönlendirmek faydalıdır. ALT ISLAKLIĞI Islak bez, bebeği rahatsız ederek uyku bölünmesine neden olur. Uzun süre değiştirilmezse hem rahatsızlık verir hem de enfeksiyon riskini artırır. Temiz ve kuru alt bez, kesintisiz uyku için önemlidir. ODA SICAKLIĞI Bebekler ısı dengesini yetişkinler gibi ifade edemez. Çok sıcak veya soğuk ortamda huzursuz olup uyanabilirler. Odanın 20–24 °C aralığında olması idealdir. BEBEKLERİN YAŞA GÖRE UYKU DÜZENİ Yenidoğan: Günlük toplam 12–16 saat uyur. 2–3 Ay: 3–4 saat aralıksız uyur, beslenmek için uyanır.

REKLAM 3 Ay: Bebeklerin %70’i gece boyunca uyuyabilir. 4 Ay: Gece uykuları uzar, gündüz uykuları kısalır. 6 Ay: Günde 11–14 saat uyur, 5–6 saatlik döngülerde 1–2 kez uyanır. 10 Ay: Bebeklerin %90’ı tüm gece uyur, toplam 10–13 saat uyku alır. 12 Ay: Ortalama 10–13 saat uyur. 18–21 Ay: Gündüz uykusu teke düşer. 21–36 Ay: Çocukların çoğu günde 1 kez öğle uykusuna ihtiyaç duyar. 2 Yaş: Günlük toplam uyku süresi 10–12 saattir. Her bebeğin uyku düzeni farklıdır; ebeveynler bu süreci zamanla deneyimleyerek öğrenir. BEBEKLERDE UYKU ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ - Bebeği henüz uyanıkken yatağına yatırmak, kendi kendine uyumayı öğrenmesini kolaylaştırır. REKLAM - Masal okumak, ninni söylemek, aynı saatte alt değiştirmek gibi gece rutinleri oluşturmak uyku düzenini destekler. - Gece alt değiştirme sıklığını azaltmak gerekir; aksi halde bebeğin uykuya dönmesi zorlaşabilir. - Uyaranları (televizyon, gürültü, ışık) ortadan kaldırmak bebeğin uykuya geçişini kolaylaştırır.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE BEBEĞİN UYKU YERİ Uyku düzeni kültürlere göre değişebilir. Doğu toplumlarında aynı yatakta uyumak yaygınken, Batı’da bebeğin kendi odasında uyuması tercih edilir. Önemli olan, aile için en uygun yöntemi seçmektir. - Bebeği kendi yatağında yatırmak istiyorsanız, uyumadan yatağa koymanız gerekir. - Uyanırsa minimal yardım ederek yeniden uyumasını sağlamalısınız. - Kucağa almak, sallamak ya da sürekli yanında olmak, bebeğin bağımsız uyuma alışkanlığı kazanmasını zorlaştırır. REKLAM GÜVENLİ UYKU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER - Yatak örtüsü ve yastıklar hafif ve gergin olmalıdır. - Bebeğin fazla kalın giydirilmemesi gerekir. - Yastık üzerine yatırılmamalıdır. - Oyun çağındaki kardeşle aynı yatakta uyutulmamalıdır. - Ağır uyuyan ebeveynlerin yanında yatırılması riskli olabilir. Bebeklerin sağlıklı gelişiminde uyku en az beslenme kadar önemlidir. Düzenli uyku alışkanlıkları kazandırmak, hem bebeğin hem de ebeveynlerin huzurunu artırır. Her bebeğin farklı olduğunu unutmadan, sabırla ve doğru yöntemlerle ilerlemek sürecin en sağlıklı şekilde atlatılmasını sağlar.

Görsel Kaynak: istockphoto