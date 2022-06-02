3 ayda 15 milyon sipariş aldı

HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Hepsiburada 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu yılın ilk 3 ayında toplam satış hacmini 2021’in ilk çeyreğine oranla yüzde 84.4 artarak 8.3 milyar TL’ye çıkaran Hepsiburada, platform üzerinden verilen sipariş adedini de 2021’in aynı dönemine göre yüzde 63.2 artırdığını duyurdu.

Yılın ilk 3 ayında Hepsiburada’ya verilen sipariş sayısı 15 milyon adede ulaşırken, şirketin 2021 yılı ilk çeyreğinde 4.1 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı da yüzde 22.1 artışla 4.9’a yükseldi.

SATICI SAYISI % 55, ÜRÜN SAYISI %110 ARTTI

Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 55 artarak, 82 bin 934’e çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 110 artışla 110.7 milyon adede ulaştı. Hepsiburada’nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda yüzde 65.4 olarak gerçekleşti. Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı ise 2021 ilk çeyreğine oranla yüzde 27.5 artarak 9.4 milyondan 12 milyona yükseldi.

2022 ilk çeyreğinde Hepsiburada mağazasından verilen siparişlerin yüzde 82‘sini Hepsijet teslim derken, yılın ilk çeyreğinde toplam satışların yüzde 40’ında Hepsipay Cüzdanım kullanıldı. Aynı dönemde Hepsipay Cüzdanım’ın 2021 sonunda 5.2 milyon olan müşteri sayısı, 7.1 milyona ulaştı.

“2022’YE GÜÇLÜ SONUÇLARLA BAŞLADIK”

2022 yılı 1. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, şunları söyledi:

“Beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamladığımız 2021 yılının ardından, 2022’nin ilk çeyreğine de güçlü sonuçlarla başladık. 2022’nin ilk 3 ayında aktif satıcı sayımızda yüzde 55, ürün sayımızda ise yüzde 110 artışa ve toplam 15 milyon siparişe ulaşarak toplam satış hacmimizi yüzde 84.4 oranında büyütme başarısını yakaladık.”

GELİR ARTTI, ZARAR YERİNDE SAYDI

ABD borsalarında NASDAQ Endeksi’nde de işlem gören Hepsiburada’nın yatırımcı ilişkileri biriminden yapılan finansal sonuç duyurusuna göre de 2022 yılının ilk çeyreğinde şirketin gelirleri bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 82.4 artışla 1.4 milyar TL seviyesinden 2.5 milyar TL seviyesinin üzerine çıktı.

Finansal tablolara göre yılın ilk çeyreğinde Hepsiburada’nın net zararı ise 239.7 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2021 yılının ilk çeyreği sonunda ise 237.3 milyon TL olmuştu.