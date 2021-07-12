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Bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya ivme katması hedeflenen HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nın lansmanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın, Ezine peynirinden, Kayseri pastırmasına, Ayvalık zeytinyağından, el dokuması Keşan yün halısına kadar yüzlerce yöresel ürüne ve tescili alınmış coğrafi işaretli ürünlerin Hepsiburada altyapısıyla sergilenerek müşterisine ulaştıracağı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Yöresel Ürünler Programı’na katılan yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar yüzde 1 komisyon oranı uygulanacak. Ayrıca program kapsamında ayrı bir sayfada listelenecek yerel üreticiler ve satıcılar, ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşacak. E-ticarete aşina olmayan satıcılar için özel eğitim programlarının uygulanacağı belirtilirken, çağrı merkezi desteği ile kayıt aşaması ve katalog ürün listeleme süreçlerinin kolaylaşması bekleniyor.

Hepsiburada'nın ayrıca, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsanın işbirliğinde içerik yönetimi, ürün girişi ve sipariş süreç yönetimi, 360 derece mağaza paneli, kampanya ve indirimlerin planlanması, satışları arttıracak öneriler gibi konularda ücretsiz eğitim desteği de sunacağı bildirildi.

'ÜRETİCİNİN YENİ PAZAR BULMASI KATKI SAĞLAYACAK'

Coğrafi işaretlerin standartlarına uygun olarak hem üretiminin hem de tüketiminin artırılması açısından çok önemli olduğuna değinen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şuana kadar koruma altına alınan 783 coğrafi işaretin, başvuru süreci devam eden 734 coğrafi işaretin yüzde 40’ı Oda/Borsalarımız tarafından sahiplenildi. Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 7 coğrafi işareti tescilli durumda, bunlardan 5’ini yine Oda/Borsalarımız tarafından tescil ettirildi. Ama bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok. Bu kapsamda HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nın üreticilerimizin yeni pazarlar bulmasına ve tüketicilere doğrudan ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yıl boyunca Oda ve Borsalarımız kanalıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, yerel üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin gerçek değerinde pazarlanmasına katkı sağlayacak, girişimcilerimize yeni fırsatlar sunacağız" dedi.

'E-TİCARET YAPMAYAN ÜRETİCİYE DESTEK VERECEĞİZ'

On binlerce perakendeci işletmeyle el ele vererek e-ticaret ekosistemini büyütmeye devam ettiklerini dile getiren Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da, "Yerli üreticilerimizi destekleyerek, onların ve yöresel ürünlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Daha önce e-ticaret yapmamış yöresel ürün üreten yerel üreticilerimize platformumuz üzerinden e-ticaret fırsatı sağlayarak pazarlama ve markalaşma desteğimizle birlikte Türkiye geneline erişim imkanı sunuyoruz. Böylece milli hazinelerimizin, geleneksel, kültürel ve sanatsal değerlerimizin geleceğe taşınmasına da ön ayak oluyoruz" ifadesini kullandı.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 200 MİLYAR DOLAR

Yapılan açıklamaya göre, coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren, kalitesini tescil eden, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından belirlenen işaret olarak tanımlanıyor.

Uygulamanın başladığı 1996 yılından bugüne kadarki süreç içerisinde, toplam 783 ürün Coğrafi İşaretli olarak tescillenirken, 2021 yılının başından bu yana, 149 coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi. 734 başvurunun işlemlerine ise devam ediliyor.

Coğrafi İşaretli Ürünler Türkiye sınırları dışında da büyük bir potansiyel barındırıyor. Dünya’da yıllık 200 milyar doların üzerinde bir pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin, Avrupa Birliği’nde Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılı raporuna göre yıllık yaklaşık 75 milyar dolarlık bir satış hacmi bulunuyor. Bunun yaklaşık 3’te 1’lik kısmını tarım ürünleri ve gıda maddeleri oluşturuyor.