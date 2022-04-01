E-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2021’i yılın son çeyreğinde satış adedi rekoru kırarak, yıllık ortalamada dakikada 102 sipariş aldığını belirten Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021’i yıllık yüzde 54’lük büyüme ile 26.2 milyar TL satış hacmiyle kapattıklarını söyledi.
2021 yılı genelinde aldıkları sipariş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 53 artışla 53.5 milyona ulaştığını belirten Emirdağ, “2022 yılında toplam satış hacminde yaklaşık yüzde 50 artış hedefliyoruz” dedi.
Hepsiburada’nın 2021 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Emirdağ, 2021’de 30 bin yeni işletmenin katılmasıyla platformlarında yer alan aktif satıcıların toplam sayısının 75 bine çıktığı söyledi.
Emirdağ, “Hepsiburada, HepsiLojistik, HepsiJet, HepsiPay, Hepsiexpress, Hepsifly, HepsiAd gibi uygulamalarla ülke ekonomisine katkı sağlayan bir super-app (süper uygulama) ekosistemi inşa ediyor. Türkiye çapında 7 operasyon ve dağıtım merkeziyle, 90 milyondan fazla ürünü müşterileriyle buluşturuyoruz” diye konuştu.
Hepsiburada’nın 2021 yılında 215 milyon TL yatırımla, Türkiye’de teknoloji ve istihdama destek verdiğini aktaran Emirdağ, “2022’de de sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.
“ÇALIŞAN SAYIMIZ YÜZDE 56 ARTTI”
2021’de çalışan sayılarının yıllık yüzde 56 artışla 3 bin 800’e çıktığını ifade eden Murat Emirdağ, şunları söyledi: “Platformumuzdaki işletmelerin sayısı ve toplam satış hacmi büyümesiyle dolaylı istihdamımız yaklaşık 2.5 milyon seviyesine geldi. Aileleriyle birlikte yaklaşık 5.5 milyon kişinin geçimine, ekmeğine katkısı olan bir işimiz var.”
2020’de faaliyetine başlayan HepsiGlobal’in stratejik planlama ile 2022’de Anadolu’nun üreticilerini dünya pazarına açmayı hedeflediğini söyleyen Emirdağ, “Türkiye’ye ve çevremizdeki ülkelerden başlayarak Türkiye’nin üreticilerini uluslararası pazarlara taşımak için çalışıyoruz. E-ihracat hamlemiz Azerbaycan operasyonumuz ile başladı. Tekstil ürünleri ve kuru çay gibi paketli gıdalar şu an Azerbaycan’da en fazla tercih edilen ürünler” dedi.
Toplantıda verilen bilgiye göre Hepsiburada’nın 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile desteklediği girişimci kadınların sayısı 29 bine, kadın kooperatifi sayısı 88’e ve sivil toplum kuruluşu sayısı ise 33’e ulaştı.
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