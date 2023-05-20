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Hentbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Giriş: 20.05.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Hentbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
AA

Erkekler 1. Lig Metin Muhacir Sezonu play-off maçlarının sonunda Bahçelievler Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan play-off maçları sonunda Bahçelievler Belediyespor'un şampiyon olduğu, Konya Büyükşehir Belediyespor'un ise grubu 2. sırada bitirdiği belirtildi.

Bu sonuçla grubu ilk 2 sırada tamamlayan Bahçelievler Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor'un gelecek yıl Süper Lig'de yer almaya hak kazandığı kaydedildi.

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