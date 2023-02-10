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Hentbol Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya için umutlu bekleyiş sürüyor

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde Hatay'da enkaz altında kalan Hentbol Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi için umutlu bekleyiş sürüyor

Giriş: 10.02.2023 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Hentbol Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya için umutlu bekleyiş sürüyor
AA

Türkiye Hentbol Federarasyonundan yapılan açıklamaya göre, ailesinden üç kişi ile Antakya ilçesinde yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesine henüz ulaşılamadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Cemal Kütahya, dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'nun bulunduğu, Antakya İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi Rönesans Rezidans'taki enkazda halen çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, deprem bölgesinde yetkililerle sürekli görüştüklerini belirterek, "Depremin ilk saatlerinden bu yana A Milli Takım Kaptanımız Cemal Kütahya ve ailesine ulaşılabilmesi için yetkililer ile görüşüyoruz. Burada deprem enkazında şartlar çok zor. Halen aileden umutlu bir haber almak için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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