Hemşireler simülasyonla eğitim alacak

28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde hemşire adayları, birebir hastane koşullarını yansıtan "Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarı"nda eğitim görecek.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Hemşirelik Fakültesinde düzenlenen "Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarı" açılış töreninde konuşma yaptı. Tıp fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde, teknolojinin bu kadar gelişmiş olmadığını belirten Erdöl, "Bütün yaptığımız invaziv işlemleri hasta üzerinde öğrendik. Bulunduğumuz çağ, yeni eğitim modelleri ve eğitim araçlarını zorunlu kılıyor. Çağın gerisinde kalmayıp önüne geçebilmek için teknolojiyi de yakından takip etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimize, hekimlere, hemşirelere mezun olduktan sonra da eğitim kapasitelerini ve kalitelerini artıracak ve imkanlar sunacak yeni modeller üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
"HEMŞİRELİK FAKÜLTELERİ İÇERİSİNDE TEK"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine İyigün ise üniversitenin, eğitim öğretimin kalitesini artırmak için öğrencilerine her türlü imkanı sağladığını belirterek, "Klinik Simülasyon Laboratuvarımız, öğrencilerin kontrollü bir ortamda gerçeğe yakın yaşam deneyimi kazanabilecekleri en son teknoloji ile donatılmış bir eğitim merkezidir. Büyüklük ve ileri teknolojik donanım özelliği ile Türkiye'de bulunan hemşirelik fakülteleri içerisinde tek olma özelliğini de taşımaktadır" dedi.
Klinik Simülasyon Laboratuvarı'nda, gerçeğe yakın özellikte 4 tek kişilik hasta odası, 2 muayene hasta odası, bir 5 kişilik hasta odası ile hastanedeki klinik ortamın oluşturulduğunu anlatan İyigün, merkezde ileri teknolojik donanıma sahip sanal hasta ile öğrencilerin temel becerilerini de deneyimleyebilecekleri dershanelerin bulunduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından, Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarının açılışı yapıldı. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl diğer davetlilerle beraber, hemşire adaylarının uygulamalı eğitim alacakları laboratuvarda yetkililerden bilgi aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!