İstanbul'da hem taksiciye hem polise saldırdı! - Son dakika

İstanbul'da hem taksiciye hem polise saldırdı! - Son dakika

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İstanbul Başakşehir'de taksi sürücüsü ve olaya müdahale eden polis memuruna saldırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsüne hakaret edilerek şiddet uygulandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

POLİS MEMURUNU YARALADI İncelemede, S.H. adındaki kadının, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanından çıktıktan sonra bindiği takside ücret ödemediği, çıkan tartışmada taksi sürücüsüne saldırdığı tespit edildi. REKLAM

Gözaltı işlemi için gelen polis memuruna da direnen ve polisin yaralanmasına sebep olan şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.