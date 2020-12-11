Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan sahlep, tarihin tozlu sayfalarında “padişah içeceği” olarak bilinir. Sahlep, içiminin yanı sıra meşhur Maraş dondurmasının da ana maddelerinden bir tanesi...
3000 yıllık geçmişiyle hala sevilen içecekler arasında yerini koruyan sahlebin faydaları da saymakla bitmiyor. Salebin yararları hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Dyt. Nihan Yakut, "Sahlep evde doğal yöntemlerle yapıldığında besleyici ve düşük kalorili bir içeriğe sahip olarak gönül rahatlığı ile tüketilebilir" dedi.
Osmanlı zamanında saray doktorlarının dahi tıbbi reçetelerinde yer alan sahlep, Türkiye’de varlığını sürdüren ortalama 150 adet orkide türünün yüzde 30’unun kökleri (soğanları) ile üretilebiliyor. Orkideler soğanlarından ayrıştırılır, soğanlar önce yıkama, ardından kaynatma işlemine tabii tutularak kurumaya bırakılır. Kuruyan soğanlar, çekilerek küçük parçalara ayrıştırılır ve değirmenlerde çekilerek, bardaklarda ya da dondurmalarda yerini almaya hazır halde bekler.
DOĞAL SAHLEP HEM SAĞLIKLI HEM DE DÜŞÜK KALORİLİ
Sahlep evde doğal yöntemlerle yapıldığında besleyici ve düşük kalorili bir içeriğe sahip olarak gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Ancak paket olarak satılan ve hızla “karıştır, yap” tarzı sahlep aromalı hazır içecek tozları, katkı maddeleri ve özellikle yüksek şeker içeriği nedeniyle kilo aldırabiliyor.
SAHLEP TOK TUTUYOR
Sahlebin en belirgin özelliklerinden biride kompleks karbonhidratlar ailesinden glikomannan içeriğidir. Glikomannan, musilaj etkisi olabilen viskoz bir diyet lifi türevidir. Bu etki sütle kaynatıldığında oluşan kıvamın da nedenidir. Glikomannan yapısı gereği bağırsak hareketlerinin de artışına destek verir. Süt ile birlikte içilen salep süt proteinleri ile daha da besleyici hale gelir ve uzun süre daha tok hissedilmesini sağlar.
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