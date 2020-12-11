DOĞAL SAHLEP HEM SAĞLIKLI HEM DE DÜŞÜK KALORİLİ

Sahlep evde doğal yöntemlerle yapıldığında besleyici ve düşük kalorili bir içeriğe sahip olarak gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Ancak paket olarak satılan ve hızla “karıştır, yap” tarzı sahlep aromalı hazır içecek tozları, katkı maddeleri ve özellikle yüksek şeker içeriği nedeniyle kilo aldırabiliyor.