Hem fırınsız hem yumurtasız: Tavada patatesli kaşarlı ekmek tarifi
Akşam yemeğine de sabah kahvaltısına da uygun olabilecek bir tarif olan bu hamur işi, yumurta kokusundan rahatsız olanlar için de güzel bir alternatif olabilir. İşte, sizin için fırınsız yapılabilen patatesli kaşarlı ekmek tarifi!
- 1
Gözlemeye çok benzeyen ancak ekmek tadında, daha doyurucu bir tarif denemek istiyorsanız patatesli ekmek size göre olabilir. İşte, geleneksel ekmek tariflerinden farklı, tavada pişen ve yumurta kullanmadan hazırlanan patatesli kaşarlı ekmek tarifinin yapılışı...
- 2
TAVADA PATATESLİ EKMEK
MALZEMELER:
1 su bardağından bir parmak daha az un (90 gram)
1 su bardağının çeyreği kadar süt (55 gram)
1 yemek kaşığı tereyağı (daha yağlı seviyorsanız bir kaşık artırabilirsiniz)
Bir tutam tuz
1 patates (orta boy)
2 yemek kaşığı mayonez
200 gram kaşar peyniri (isteğinize bağlı olarak artırıp azaltabilirsiniz)
- 3
Derin bir kap alın. İçerisine unu ve oda sıcaklığındaki sütü ekleyin.
Mikrodalgada ya da bir küçük tavada tereyağını eritin.
-
- 4
Hafif ılıyan yağı karışıma ekleyin.
Tüm malzemeleri karıştırın ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
- 5
Yoğunlaşan hamuru büyük bir top haline getirin ve hava almayacak şekilde streç filme sarın.
Buzdolabında 1 saat boyunca hamuru dinlendirin. Bu sırada patatesinizi haşlayabilirsiniz.
- 6
Dışını soyduğunuz ve haşladığınız patatesi bir çatal yardımıyla ezin.
İçerisine mayonez ekleyin ve karıştırın.
-
- 7
Hamurunuzu buzdolabından çıkartın ve tezgaha biraz un serpin.
Unlu tezgaha hamurunuzu alın ve yavaşça oklava ile yuvarlak boyutta (yaklaşık 22 santimetre çapında) açın.
- 8
Açtığınız hamurun üzerine rendelediğiniz kaşarın yarısını koyun. Daha sonra üzerine tüm patatesi sürün.
Kalan kaşarı da patatesin üstüne koyun.
- 9
Hamuru kenarlardan tutarak üste birleşecek şekilde kapatmaya başlayın.
Tamamen kapattığınız hamurun üzerinden oklavayla yavaşça geçerek biraz daha düzleştirin. Bu sayede kalınlığından kurtulacaksınız ve içi daha rahat pişecek.
-
- 10
Bir büyük tava alın ve tavanıza tereyağı veya sıvıyağ sürün, kısık ateşte ısıtın.
Hamuru tavaya ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bu aşamada alt taraf pişerken üst tarafta kalan kısma tereyağı sürebilirsiniz.
- 11
Altı altın rengi olana kadar dokunmayın ve rengi döndüğünde yönünü çevirin.
Çevirdiğiniz taraf da pişince ocaktan alın.
- 12
Pişen ekmeğinizi bir yağlı kağıt veya tabağa alın.
Dilimlere bölün ve servise hazırlayın. Bu aşamada isterseniz bala batırabilirsiniz, tamamen damak tadınıza bağlıdır. Afiyet olsun!
Kaynak: Table Diary
Fotoğraf kaynakları: YouTube
-