Türkiye'deki Twitter ve Instagram kullanıcılarının özellikle Ege ve Akdeniz'de yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için amaçlı Global Call ve Help Turkey paylaşımları gündem konusu oldu.

GLOBAL CALL NEDİR, NE DEMEK?

Global Call; "Küresel çağrı" demektir. Instagram ve Twitter'da 'Global Call' ifadesine yer verilerek paylaşılan gönderiler ile Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekilmek istendi.

I am calling all the countries who can help us. We are perished and devastated with the total 112 fires. The ones that we can’t stop are still going so strong. We dont have enough fire fighting planes to stop it. We lost 8 people, so many animals and our forests. Please help us!!!!! We need planes urgently. We only have 1 world.

Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var.



Lütfen bu mesajı yayın. Bizim çok acil olarak dünya çapında sesimizi duyurmaya ve yardıma ihtiyacımız var.