Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Avşar, bu kez yüzündeki değişimle dikkat çekti. Geçirdiği operasyonlar sonucunda bambaşka biri olan Avşar'ın paylaşımlarını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Helin Avşar'ın bazı takipçileri fotoğraflara uygulanan photoshop sebebiyle böyle göründüğünü dile getirirken bazıları ise estetik sebebiyle tanınmaz hale geldiğini dile getirdi.





ASLIHAN DOĞAN TURAN'A BENZETİLMİŞTİ

Avşar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'a benzetilmişti. Çıkan haberlerin ardından Avşar, şu açıklamayı yapmıştı:

Ben kimseye değil, kendime benziyorum. Uzun zamandır böyleyim ama yeni fark edildi herhalde. Kendime iyi bakıyorum, iyi uyuyorum. Bu da herhalde yüzüme yansıdı. Haftada 3-4 gün spor yapıyorum düzenli olarak. Rutin botoks ve cilt bakımı yaptırıyorum. Şöyle bakınca bayağı değişmişim ama…