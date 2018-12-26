İstanbul’da 1 ay önce meydana gelen helikopter kazasında yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavi gören Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz önceki gün şehit düşmüştü.



Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Şehit Astsubay Üstçavuş Yılmaz, baba ocağı Balıkesir’de Zağnospaşa Camii’nde yüzlerce kişimin katıldığı törenin ardından Balıkesir Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehidin naaşı ilk olarak Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Şehit Astsubay Üstçavuş Yılmaz için Zağnos Paşa Camii’nde askeri tören yapıldı.



Törene Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, askeri ve mülki erkan, şehit Yılmaz’ın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi şehidin eşi Özge, annesi Necla ve babası Hayri Yılmaz tabuta sarılarak ‘Kurtaramadık seni’ diyerek göz yaşı döktü. İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Balıkesir Şehitliği’nde toprağa verildi.