REKLAM advertisement1

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ DHA'da yer alan habere göre bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER DÜŞTÜ Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı. Saat 23.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştü.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

1 MÜRETTEBAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTI 4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgede incelemelerde bulundu.

12 METREDE BALÇIĞA SAPLANMIŞ Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı.

ÇALIŞMALAR TEKRAR BAŞLADI Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi.

YANGIN 20 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 3 PERSONELİN CENAZELERİNE ULAŞILDI Saat: 12.20 itibariyle Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 3 personelin cenazelerine ulaşıldı.