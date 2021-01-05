Hekimoğlu 32. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hekimoğlu dizisi normalde her hafta Salı günü saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Hekimoğlu'nun yeni bölümüne dair detaylar...

HEKİMOĞLU BU AKŞAM NEDEN YOK?

Hekimoğlu'nun bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

HEKİMOĞLU 572. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hekimoğlu'nun bu akşam yayınlanmayan 32. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre yeni bölüm 12 Ocak Salı akşamı yayımlanacak...