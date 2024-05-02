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        Haberler Sağlık Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı - Güncel Haberler

        Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:03
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        Tercih başvuruları alınmaya başladı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."

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        #Fahrettin Koca
        #Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
        #haberler
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