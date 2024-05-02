Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."

436'sı hekim, 1.566'sı uzman hekim olmak üzere toplam 2.002 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2024