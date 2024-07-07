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        Haberler Dünyadan Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz Venedik tatilinde - Magazin haberleri

        Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz Venedik tatilinde

        Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ve onun ikiz kardeşi Bill Kaulitz ile Venedik tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:29
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        • 1

          Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile Venedik tatilinde. Ünlü çift, İtalyan moda devlerinin mağazalarından alışveriş yaparken görüntülendi.

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          51 yaşındaki Heidi Klum, 34 yaşındaki müzisyen eşine Venedik'teki alışveriş turunda, Tom Kaulitz'in ikizi Bill Kaulitz de eşlik etti.

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          Artık modellik yapmayan ve ABD televizyonunda yayınlanan bir yetenek yarışmasında jüri üyesi olan Heidi Klum, Venedik'in 40 dereceye yakın sıcak havasında askılı elbise ve terlikten oluşan kombiniyle görüntülendi.

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          Tom Kaulitz de bol pantolon ve tişörtten oluşan bir örnek takımıyla rahat bir görünüm sergiledi.

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          Heidi Klum, Venedik'te gondol sefası da dahil olmak üzere bir dizi tatil anını sosyal medyasında paylaştı.

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