Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz Venedik tatilinde
Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ve onun ikiz kardeşi Bill Kaulitz ile Venedik tatilinde görüntülendi
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Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile Venedik tatilinde. Ünlü çift, İtalyan moda devlerinin mağazalarından alışveriş yaparken görüntülendi.
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51 yaşındaki Heidi Klum, 34 yaşındaki müzisyen eşine Venedik'teki alışveriş turunda, Tom Kaulitz'in ikizi Bill Kaulitz de eşlik etti.
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Artık modellik yapmayan ve ABD televizyonunda yayınlanan bir yetenek yarışmasında jüri üyesi olan Heidi Klum, Venedik'in 40 dereceye yakın sıcak havasında askılı elbise ve terlikten oluşan kombiniyle görüntülendi.
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Tom Kaulitz de bol pantolon ve tişörtten oluşan bir örnek takımıyla rahat bir görünüm sergiledi.
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Heidi Klum, Venedik'te gondol sefası da dahil olmak üzere bir dizi tatil anını sosyal medyasında paylaştı.