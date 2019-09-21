Yer, Denizli...

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak'ta meydana geldi. Sevgi Gümüş, torunlarına bakmak için kızının yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Kızının yaşadığı apartmanda üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan Gümüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı için sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YANLIŞ KADINI VURMUŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sevgi Gümüş'ün yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Olay yerinden kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Ali K.'nın daha önce kendisinden ayrılan ve sevgilisi olduğu iddia edilen G.K.'yı hedef aldığı, ancak Sevgi Gümüş'ü balkona çıktığı sırada o sanarak ateş edip vurduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili polise ifade veren G.K. kendisini vurmak isteyen Ali. K.'dan daha öncede tehditler aldığını söyledi.