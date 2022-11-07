Borsa İstanbul'da halka arz edilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alan Alfa Solar Enerji CEO’su Hüseyin Karabaş dünyanın ve Türkiye’nin bir numaralı gündemi olan enerji sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek "Alfa Solar olarak hali hazırda satışlarımızın yüzde 95’ten fazlasını yurt içine gerçekleştiriyoruz. Zira yurt içinde yoğun bir talep söz konusu ve önceliğimiz bu talebi karşılayabilmek. Bu nedenle bugüne kadar ihracatın ciromuzun içindeki payı önemli seviyelerde olmadı. Bununla birlikte, Nisan 2023’te devreye almayı planladığımız yeni fabrika yatırımımızın ardından başta Avrupa ve ABD olmak üzere ihraç pazarlarımızı da peyder pey artırmayı planlıyoruz. Bu zamana kadar Türkiye’deki talebi karşılamamız öncelikliydi ama kapasite artışı ile birlikte hedefimizde Avrupa ve ABD pazarları da önemli yer tutacak" dedi.

2014 yılından bu yana yüksek büyüme beklenen güneş enerjisi santralleri için çeşitli kapasitelere sahip, yüksek teknolojili güneş paneli üretimi gerçekleştiren şirket üretimine Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 5.400 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında başlamış. Talepte yaşanan büyük artış nedeniyle, 2021 yılında üretimde ciddi oranda kapasite artışı sağlayacak ikinci fabrika yatırımına da başlayan şirket, yine Kırıkkale’de geçen yıl satın aldığı arazi üzerinde yeni fabrika yatırımına başladı. İlk fazı Ekim 2022’de devreye giren, ikinci fazının Nisan 2023’te devreye alınması hedeflenen ve yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip bu yeni fabrika ile yıllık 291 MWp (Megawatt peak) olan üretim kapasitesine ek 1.000 MWp kapasite ile toplam 1.291 MWp’e ulaşılacak. Bu da kapasitenin yaklaşık 4,5 katına çıkacağı anlamına geliyor. Karabaş sorularımızı şöyle cevaplandırdı:

GÜNEŞ ENERJİSİNİN PAYI ARTIYOR

-Sektörünüzü şu anda pozitif ve negatif etkileyen unsurlar nelerdir?

Tüm dünyada çevresel ve toplumsal anlamda sürdürülebilirlik pandemi ile gerek kamu otoritelerinin gerekse şirketlerin ana gündem maddesi haline geldi. Aynı zamanda enerji kaynaklarının gitgide azalması yenilenebilir enerjinin önemini daha artırdı. Son yıllarda azalan maliyetler ve kurulum kolaylığı ise güneş enerjisini ön plana çıkardı. Güneş enerjisinin toplam kurulu gücü ve elektrik üretimi içerisindeki payı da giderek arttı. Dünyada 2010 yılından itibaren düzenli büyüme gösteren güneş enerjisi kurulu gücü 2021 yılı sonunda 951 Gigawatt (GW) seviyesine ulaştı. PwC Sektör Raporu’na göre, öngörüler 2050 yılında küresel GES kurulu gücünün çok önemli bir büyüme göstererek yaklaşık olarak 9.095 GW seviyesinde olacağı yönünde. GES kurulu gücünde 2021 yılı verilerine göre Çin 307 GW ile lider ülke konumunda bulunuyor. Sıralamada Çin’i, ABD, Japonya, Almanya ve Hindistan takip ediyor.

-Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye’de ise bu yıl Haziran ayı itibarıyla toplam güneş enerjisi kurulu gücü 8.479 MW’a ulaştı. Aynı dönemde tüm kaynakların toplam kurulu gücü 101.518 MW olurken, güneşin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 8,35 oldu. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yaptığı tahminlerine göre 2026’ya kadar Türkiye’de GES kurulu gücünün yıllık ortalama 2 GW seviyesinde artması bekleniyor. Bu da Türkiye’nin dünyada 10. Sıraya yükseleceği anlamına geliyor. Bununla birlikte IEA’nin de dahil olduğu birçok kuruluşun yaptığı tarihsel tahminler, gerçekleşen hızlı büyümelerin oldukça gerisinde kalıyor. Bu nedenle tahminlerin hızla aşılacağı öngörülüyor.

Güneş panellerinin yıllık satış hacmi, dünyada 2015’ten bu yana devam eden büyüme ivmesiyle birlikte 2020 yılı sonunda 132 GW güce ulaştı ve Çin menşeili ürün ve markaların piyasada bir üstünlüğü söz konusu. Türkiye’nin güneş enerjisi ürünlerine yönelik ithalatının yıllar içinde gittikçe azalıyor olması ise sevindirici bir gelişme. Bunun temel nedeni 2017 yılında güneş panellerinde başlayan anti-damping uygulaması. Uygun üretim maliyetleri ve daha önemlisi yüksek sanayi tecrübesi ile Türkiye sektörde dünyada 2. sırada olma yolunda ilerliyor. Kısaca ülkemiz güneş paneli üssü haline geliyor diyebiliriz.

KARIN YÜZDE 30'U DAĞITILACAK

Şirketinizin temettü potansiyeli ne? Temettü planlarınız ne?

Alfa Solar’ın borsada işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 5 yıl boyunca, net dağıtılabilir dönem kârının yüzde 30’unu nakit olarak dağıtacağız.

Halka arz yöntemi ne olacak, halka arz gelirlerini nerede, nasıl kullanacaksınız?

Halka arz, 9-10-11 Kasım tarihlerinde Deniz Yatırım liderliğinde 40 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemi uygulanacak. Halka arzda hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Bu sayede tüm birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyoruz. Halka arzın yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara, yüzde 15’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı grubuna 1.000 adet ve altında başvurarak, Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubuna ise 1.001 adet ve üzerinde başvurarak dahil olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle de bize değer katacak yatırım fırsatları fonlayabileceğiz. Diğer yandan halka arz gelirinin bir miktarı zaten önemli bir bölümünü tamamladığımız yeni fabrika yatırımımızın sonuçlandırılması için kullanılacak. Ayrıca halka arz geliri ile fabrikalarımızın elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapacak GES (güneş enerjisi santrali) kurulması planımız da bulunuyor.

YÜZDE 380'LİK KAR ARTIŞI

Yatırımcılar size neden ortak olsun? Ne vaat ediyorsunuz?

Alfa Solar olarak, 2022 yılının ilk 6 ayını 698 milyon TL ciro, 138 milyon TL net kar ile kapattık. Toplam ciromuz Haziran 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 380 artış kaydetti. Artan üretim ve satış hacmi, güçlü işletme sermayesi gerektiriyor. Temel konsantrasyonumuz üretimi aralıksız artırarak devam ettirmek. Ayrıca orta vadeli planlarımız arasında ihracat pazarlarındaki payımızı artırarak Türkiye’nin dış ticaret dengesine daha fazla katkı sağlamak yer alıyor. Hedefimizdeki ana pazarlar Avrupa ve ABD olacak. Daha kurumsal ve şeffaf bir yapıda; karlılıktan ödün vermeden, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme en önemli önceliğimiz. Bu halka arz ile kurumsallaşmanın yanı sıra bilinirliliğimiz de artacak.

Dolayısı ile yatırımcılar hızlı ama hesap verebilir ve şeffaf şekilde büyüyen, büyürken düzenli temettü alabilecekleri bir şirkete ortak olacaklar.

538 MİLYONLUK HALKA ARZ

Halka arz rakamlarını açıklar mısınız?

Halka arzda 40 milyon TL olan çıkarılmış sermayemiz 46 milyon TL’ye yükseltilecek. İhraç edilecek 6 milyon liralık nominal payın yanı sıra 3,2 milyon liralık nominal paylık da ortak satışı yapılacak. Halka arzda Deniz Yatırım liderliğinde 9-10-11 Kasım tarihlerinde pay başına 58,50 TL fiyattan talep toplanacak. Halka açıklık oranımız yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 538 milyon TL olacak.