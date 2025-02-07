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        Haberler Dünyadan Heavy metal ve rock grubu Black Sabbath'ın kadrosu 20 yıl sonra Ozzy Osbourne konserinde aynı sahnede - magazin haberleri

        Black Sabbath kadrosu 20 yıl sonra Ozzy Osbourne konserinde bir arada

        Dünyaca ünlü rock grubu Black Sabbath'ın Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward'dan oluşan orijinal kadrosu, 20 yıl aradan sonra bir araya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:27
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        20 yıl sonra bir aradalar
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        Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward’dan oluşan orijinal 'Black Sabbath' kadrosu, 5 Temmuz’da İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenecek bağış toplama konserinde 20 yıl aradan sonra ilk ve son kez bir araya gelecek.

        ‘Back to the Beginning’ adlı yardım konserinde Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Anthrax, Lamb of God, Halestorm ve Alice in Chains gibi gruplar da müzikseverlerle buluşacak.

        Ozzy Osbourne uzun süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle grup üyelerine sahnede katılmadan önce tek başına kısa bir performans sergileyecek.

        2019'DA PARKINSON TEŞHİSİ KONULDU

        Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.

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        #black sabbath
        #Ozzy Osbourne
        #konser
        #müzik

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