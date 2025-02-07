Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward’dan oluşan orijinal 'Black Sabbath' kadrosu, 5 Temmuz’da İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenecek bağış toplama konserinde 20 yıl aradan sonra ilk ve son kez bir araya gelecek.

‘Back to the Beginning’ adlı yardım konserinde Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Anthrax, Lamb of God, Halestorm ve Alice in Chains gibi gruplar da müzikseverlerle buluşacak.

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Ozzy Osbourne uzun süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle grup üyelerine sahnede katılmadan önce tek başına kısa bir performans sergileyecek.

2019'DA PARKINSON TEŞHİSİ KONULDU

Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.