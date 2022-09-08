26' Hasan Ali Kaldırım

STAT: Tynecastle Park

HAKEM: Krzysztof Jakubik

SAAT: 19.45

YAYIN: TV8,5

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HEARTS: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Halliday, Devlin, Forrest, McKay, Shankland

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Traore, Okaka

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşıyor. A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek.