Haziranda cari açık katlandı

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar yükselerek 3 milyar 458 milyon dolara ulaştı.
Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.
Haziran verisiyle beraber 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolara ulaştı.
2022'nin ilk 6 ayında ise cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142.7 artarak 32 milyar 444 milyon doları buldu.
AÇIK DIŞ TİCARETTEN GELDİ
TCMB açıklamasına göre haziran ayında hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 dolara yükseldi. Ancak ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara ulaştı. Bu da cari açığın yükselmesine yol açtı.
RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ
Haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında ise 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
Resmi rezervlerde haziran ayında 1 milyar 960 milyon dolarlık net azalış yaşandı.
YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK 15 AYIN ZİRVESİNDE
Son verilerle beraber Ekim 2021'den sonra 8 ay üst üste cari açık verilmiş oldu. Yıllıklandırılmış cari açık ise 15 ayın zirvesine yükseldi.
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