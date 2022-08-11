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Haberler Para Haziran ayı cari açık verisi açıklandı

Haziranda cari açık yüzde 191 yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre haziranda cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 191 artarak 3 milyar 458 milyon dolara çıktı. Böylece 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolarla 15 ayın zirvesine ulaştı

11.08.2022 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
Haziran ayı cari açık verisi açıklandı
Haziranda cari açık katlandı
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HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar yükselerek 3 milyar 458 milyon dolara ulaştı.

Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.

Haziran verisiyle beraber 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolara ulaştı.

2022'nin ilk 6 ayında ise cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142.7 artarak 32 milyar 444 milyon doları buldu.

6 aylık cari açık verileri (milyon $)
Dönem Cari açık
Ocak-Haziran (2021) -13364
2022 Ocak -7386
2022 Şubat -5709
2022 Mart -6031
2022 Nisan -3292
2022 Mayıs -6568
2022 Haziran -3458
Ocak-Haziran (2022) -32444

AÇIK DIŞ TİCARETTEN GELDİ

TCMB açıklamasına göre haziran ayında hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 dolara yükseldi. Ancak ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara ulaştı. Bu da cari açığın yükselmesine yol açtı.

RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında ise 1 milyar 578 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Resmi rezervlerde haziran ayında 1 milyar 960 milyon dolarlık net azalış yaşandı.

YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK 15 AYIN ZİRVESİNDE

Son verilerle beraber Ekim 2021'den sonra 8 ay üst üste cari açık verilmiş oldu. Yıllıklandırılmış cari açık ise 15 ayın zirvesine yükseldi.

Yıllıklandırılmış cari açık (milyar dolar)
2021 Haziran -28893
2021 Temmuz -27342
2021 Ağustos -22174
2021 Eylül -17790
2021 Ekim -14471
2021 Kasım -13557
2021 Aralık -13587
2022 Ocak -19246
2022 Şubat -22567
2022 Mart -25353
2022 Nisan -27101
2022 Mayıs -30398
2022 Haziran -32667

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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