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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 finans kuruluşuna kira sertifikası ihraç yetkisi verdi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 finans kuruluşuna kira sertifikası ihraç yetkisi verdi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:38
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        5 kuruluşa kira sertifikası yetkisi
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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