Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Hazine 180 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 159,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 180 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Giriş: 01.03.2023 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine 180 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 159,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 180 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın mart-mayıs dönemi iç borçlanma stratejisinde, mart ayında 41,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 60 milyar liralık, nisanda 14,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 35 milyar liralık, mayısta 103,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 85 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mart ayındaki iç borçlanmanın 56 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, nisan ayındaki iç borçlanmanın 34 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıs ayındaki iç borçlanmanın ise 79,5 milyar lirasının piyasadan, 5,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosunun yeniden ihracı ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Martta 86,1 milyar liralık, nisanda 71,9 milyar liralık ve mayısta 115,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 113,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Marmara'nın ekonomik röntgeni
Marmara'nın ekonomik röntgeni
Karadeniz yağmurlu, sıcaklıklar artıyor
Karadeniz yağmurlu, sıcaklıklar artıyor
Nijerya'da Bola Ahmed Tinubu devlet başkanı seçildi
Nijerya'da Bola Ahmed Tinubu devlet başkanı seçildi
Bursa'da 2 kişiyi öldürdü, İstanbul'da yakalandı!
Bursa'da 2 kişiyi öldürdü, İstanbul'da yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.