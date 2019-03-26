Amani Sıla'nın Nişantaşı'ndaki evine gittiği ve çıkan haberler üzerine eşiyle sorun yaşadığı iddialarını da yalanladı ve şu açıklamayı yaptı: "Sıla'nın evine gitmedim beni Bomonti'ye bıraktılar. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Sıla ile eşim arkadaş değiller."