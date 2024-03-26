Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, yeniden beyaz örtüyle kaplandı
Giriş: 26.03.2024 - 09:31 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:31
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Hazarbaba Dağı ve kuzeyinde yer alan Hazar Gölü, doğal güzelliği ile her mevsim farklı manzaralar sunuyor.
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Baharın gelişiyle kıştan kalan karların bir bölümünün eridiği dağ, Sivrice'de 3 gün önce başlayan ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağışla ilkbaharda beyaza büründü.
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Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü Hazar Gölü, güzel görüntü oluşturdu.
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