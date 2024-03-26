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        Haberler Yaşam Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü

        Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, yeniden beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:31 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:31
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          Hazarbaba Dağı ve kuzeyinde yer alan Hazar Gölü, doğal güzelliği ile her mevsim farklı manzaralar sunuyor.

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          Baharın gelişiyle kıştan kalan karların bir bölümünün eridiği dağ, Sivrice'de 3 gün önce başlayan ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağışla ilkbaharda beyaza büründü.

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          Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü Hazar Gölü, güzel görüntü oluşturdu.

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