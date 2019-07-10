Hakan Muhafız dizisinin başrollerinden biri olan Hazar Ergüçlü, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını hem şaşırttı hem hayal kırıklığına uğrattı.

Saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan oyuncu pek çok takipçisinden ‘Hemen eski haline dön’ gibi yorumlar aldı.