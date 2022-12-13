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Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı - Magazin haberleri

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı

Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdı

Giriş: 13.12.2022 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, yaklaşık 5 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. 

    Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün ayrılması şaşırttı. Ayrılmalarının fikir ayrılıklarına dayanması ise şok etkisi yarattı. 

    Şok etkisinin nedeni ise ilişkilerini, birbirlerine karşı olağanca özgür bir halde sürdürmeleriydi. 

    Örneğin Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı. 

    Bu nedenle Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrılması oldukça ilginç olarak yorumlanıyor. 

  • Ergüçlü, ayrılığın ardından soluğu Kıbrıs'ta ailesinin yanında aldı. Anne ve babasıyla vakit geçiren oyuncu, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. 

  • "ÖZEL HAYATIMIZLA GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

    Geçtiğimiz hafta Bloomberg HT'de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Onur Ünlü, Altaylı'nın "Özel hayatınızla ilgili çok uğraşıyorlar" yorumu üzerine şunları söylemişti; "Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz. Buradan bir şey çıkmayınca daha da sinirleniyorlar. Bir sorun olsa belki bir - iki vurup bırakacaklar bizi ama bilemiyorum."

  • "ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Hazar Ergüçlü, daha önce, "Evlilik fikri uzak veya yakın' diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" şeklinde konuşmuştu.

  • "ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Ünlü oyuncu, daha önce, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" demişti.

  • "ONUR TRANSPARAN KIYAFETLER GİYMEM İÇİN YÜREKLENDİRİYOR"

    Daha önce bir davette objektiflere yansıyan Hazar Ergüçlü, giydiği transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı. Ergüçlü'ye Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulması üzerine Ergüçlü, sevgilisinin kendisini her zaman cesaretlendirdiği söylemişti.

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