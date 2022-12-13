Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, yaklaşık 5 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.

Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün ayrılması şaşırttı. Ayrılmalarının fikir ayrılıklarına dayanması ise şok etkisi yarattı.

Şok etkisinin nedeni ise ilişkilerini, birbirlerine karşı olağanca özgür bir halde sürdürmeleriydi.

Örneğin Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı.

Bu nedenle Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrılması oldukça ilginç olarak yorumlanıyor.