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Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü aşka geldi! - Magazin haberleri

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü aşka geldi!

Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, aşka geldi. Önceki gün Beyoğlu'nda objektiflere yansıyan çift, birbirlerini öpücüklere boğdu

22.05.2022 - 16:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün birlikteliği doludizgin devam ediyor. 

  • tv100'ün haberine göre; çift, önceki gün Beyoğlu'ndaki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Ergüçlü ve Ünlü, bir ara romantik anlar yaşadı. 

  • Çift, sokak ortasında kimseyi umursamadan dakikalarca öpüştü. O anlar, objektiflere böyle yansıdı.

  • "ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

    Öte yandan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum." demişti.

  • "ONUR'LA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Ünlü oyuncu, daha önce, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum." şeklinde konuşmuştu.

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