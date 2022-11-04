"ONUR BENİ YÜREKLENDİRİYOR"

Ergüçlü, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor." ifadelerini kullandı.