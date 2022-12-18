"ONUR TRANSPARAN KIYAFETLER GİYMEM İÇİN YÜREKLENDİRİYOR"

Öte yandan sık sık mutluluk pozları veren çiftin ayrılması şaşırtmıştı. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, ilişkilerini birbirlerine karşı olağanca özgür bir halde sürdürüyordu.

Örneğin Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'Fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı.

Bu nedenle Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrılması oldukça ilginç olarak yorumlanmıştı.