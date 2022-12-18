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Hazar Ergüçlü'den ayrılan Onur Ünlü'den açıklama: Olmayınca olmuyor - Magazin haberleri

Onur Ünlü'den ayrılık açıklaması: Olmayınca olmuyor

Hazar Ergüçlü ile birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Onur Ünlü, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Hazar'la devamlı görüşüyoruz" diyen Ünlü, "Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek düşünüp karar verdik" ifadelerini kullandı

Giriş: 18.12.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktaladığı konuşulan çiftten Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.

  • Hazar Ergüçlü'nün ardından Ünlü de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cihangir'de objektiflere yansıyan Onur Ünlü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

  • "BİR ARAYA GELİP KARAR VERDİK"

    Ünlü, ayrılık hakkındaki sorulara, "Hazar ile devamlı görüşüyoruz. Bugün de kendisiyle görüştük. Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek, düşünüp karar verdik" yanıtını verdi.

  • "ONUR TRANSPARAN KIYAFETLER GİYMEM İÇİN YÜREKLENDİRİYOR"

    Öte yandan sık sık mutluluk pozları veren çiftin ayrılması şaşırtmıştı. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, ilişkilerini birbirlerine karşı olağanca özgür bir halde sürdürüyordu.

    Örneğin Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'Fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" şeklinde cevaplandırmıştı.

    Bu nedenle Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü’nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrılması oldukça ilginç olarak yorumlanmıştı.

  • "ÖZEL HAYATIMIZLA GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

    Geçen haftalarda Bloomberg HT'de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Onur Ünlü, Altaylı'nın "Özel hayatınızla ilgili çok uğraşıyorlar" yorumu üzerine şunları söylemişti; "Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz. Buradan bir şey çıkmayınca daha da sinirleniyorlar. Bir sorun olsa belki bir - iki vurup bırakacaklar bizi ama bilemiyorum."

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