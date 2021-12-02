"AŞK ÇOK GÜÇLÜ"

Daha önce aşkın çok güçlü bir duygu olduğunu vurgulayan Hazal Türesan, "O kadar güçlü ki... Sizi çelişkilerle dolu, biraz korkutucu ve büyüleyici güzellikte bir ormana çekiyor ve ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe hiç görmediğiniz renklerle kendinizi de keşfetmeye başlıyorsunuz. Beni soracak olursanız ben ormanın derinliklerine girmeye başladım sanırım." demişti.