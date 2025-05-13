Hazal Subaşı'ndan Oğuzhan Koç'a: İyi ki doğdun sevgilim

Geçtiğimiz yıl birlikte olduklarını duyuran Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'un ilişkisi, hız kesmeden devam ediyor.

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Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yapan çift, bu kez Oğuzhan Koç’un doğum günü için romantik bir kutlamayla dikkat çekti.

40 yaşına giren Oğuzhan Koç için sevgilisi Hazal Subaşı, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş romantik pozlarını ve özel anlarını paylaşarak; "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram