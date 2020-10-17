Oyuncu, daha sonra şunları anlatmıştı:

*Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu.

*Dizi sektörü de 'kilolu' diye kadına başrol vermiyor. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş... Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası.