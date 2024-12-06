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        Haberler Magazin Hazal Kaya'nın zor günleri - Magazin haberleri

        Hazal Kaya: Ağır bir yas sürecinden geçiyorum

        Oyuncu Hazal Kaya, 10 yıl önce sahiplendiği köpeği Sherlock'u kaybettiğini duyurmuştu. Kaya, yaşadığı zor günleri anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:55
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        • 1

          Hazal Kaya, Twitter'da gördüğü ilan sonrası sahiplendiği Sherlock adındaki köpeğini iki gün önce kaybetti.

        • 2

          Instagram hesabından köpeğinin fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, şunları söyledi: Canım oğlum... Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim...

        • 3

          Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz 10 yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşça kal benim güzel oğlum.

        • 4

          Ağır bir yas sürecinden geçiyorum. Diğer büyük kayıplarımın acısı da tetiklenmiş durumda. Ani ağlama krizleri ve komik videolar izleyerek girdiğim gülme krizleri arasında savrulup dururken; Zeynep Selvili'nin yasa dair paylaşımları çok iyi geliyor bana. Çok teşekkür ederim Zeynep. İyi ki varsın. Evcil hayvan kaybına yaklaşımın küçümseyici olabildiğinin farkındayım ama paylaşmak istedim.

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