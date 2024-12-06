Ağır bir yas sürecinden geçiyorum. Diğer büyük kayıplarımın acısı da tetiklenmiş durumda. Ani ağlama krizleri ve komik videolar izleyerek girdiğim gülme krizleri arasında savrulup dururken; Zeynep Selvili'nin yasa dair paylaşımları çok iyi geliyor bana. Çok teşekkür ederim Zeynep. İyi ki varsın. Evcil hayvan kaybına yaklaşımın küçümseyici olabildiğinin farkındayım ama paylaşmak istedim.