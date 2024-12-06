Hazal Kaya: Ağır bir yas sürecinden geçiyorum
Oyuncu Hazal Kaya, 10 yıl önce sahiplendiği köpeği Sherlock'u kaybettiğini duyurmuştu. Kaya, yaşadığı zor günleri anlattı
- 1
Hazal Kaya, Twitter'da gördüğü ilan sonrası sahiplendiği Sherlock adındaki köpeğini iki gün önce kaybetti.
- 2
Instagram hesabından köpeğinin fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, şunları söyledi: Canım oğlum... Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim...
- 3
Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz 10 yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşça kal benim güzel oğlum.
-
- 4
Ağır bir yas sürecinden geçiyorum. Diğer büyük kayıplarımın acısı da tetiklenmiş durumda. Ani ağlama krizleri ve komik videolar izleyerek girdiğim gülme krizleri arasında savrulup dururken; Zeynep Selvili'nin yasa dair paylaşımları çok iyi geliyor bana. Çok teşekkür ederim Zeynep. İyi ki varsın. Evcil hayvan kaybına yaklaşımın küçümseyici olabildiğinin farkındayım ama paylaşmak istedim.