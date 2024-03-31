Hazal Kaya'dan imaj değişikliği
Hazal Kaya, imaj değişikliğine giderek saçlarını küt kestirdi. Oyuncu, yeni imajını da takipçileriyle paylaştı
Giriş: 31.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:57
- 1
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren; Fikret ve Leyla adında iki çocuğu bulunan Hazal Kaya, radikal bir karar aldı.
- 2
Uzun bir süredir saçlarını uzun kullanan Hazal Kaya, imaj değişikliğine giderek görünümünü değiştirdi.
- 3
Saçlarını küt bir şekilde kestiren Hazal Kaya, yeni imajını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
-
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ