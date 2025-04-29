Hazal Filiz Küçükköse, Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Hazal Filiz Küçükköse, Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, New York'ta düzenlenen bir markanın lansmanında yer aldı. Etkinlikte, dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney ve model-oyuncu Emily Ratajkowski ile bir araya gelen Küçükköse, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Fotoğraflar: Instagram