"KENDİ GÜCÜMÜN FARKINA VARDIM" DEMİŞTİ

Aşk hayatı ile ilgili de konuşan oyuncu, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım, sakinleştim ama bir ilişkim olacaksa da birbirimizi anlayabileceğimiz, aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım" ifadelerini kullanmıştı.