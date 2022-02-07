Aşk yaşıyorlar

"Gönül Dağı"nda "Asuman" karakterine hayat veren Hazal Çağlar, aradığı mutluluğu buldu. Çağlar'ın yeni bir birlikteliğe yelken açtığı öğrenildi. Hazal Çağlar, iş insanı Atilla Bingöl'le aşk yaşıyor.

9 Kasım 1995'te İstanbul'da doğan Hazal Çağlar, 26 yaşında. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti. Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar, kamera önüne ilk defa "Aile Hükümeti" projesi ile geçti.

Atilla Bingöl, 18 Kasım 1981 yılında İzmir’de doğdu. İş hayatına 2000 yılında başlayan Bingöl, yatırımlarına Tinkon Group’u ekledi. Bingöl, 2016 yolunda "Esnaf Restaurant", 2020'de "Xkitchen Akıllı Mutfaklar" zincirini kurdu. Son olarak geçtiğimiz yıl "Xdeliver Dağıtım Lojistik Firması"nı kurdu.