Hayvanlar depremi nasıl önceden hissedebiliyor?

HAYVANLARIN DUYU ORGANLARI İNSANLARA GÖRE DAHA GELİŞMİŞTİR

Hayvanların duyu organları insanların duyu organlarına göre farklı özelliklere sahiptir. Örnek olarak güvercinlerin duyu organları dünyanın manyetik alanına göre tam olarak nerede ve hangi konumda duracağına göre çalışabilir. Yani bir güvercin kör olsa dahi uçabilir. Bir diğer örnek ise köpek balıklarının kimyasal analiz yapan burunlarıdır.