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Hayrettin Karaca kimdir? Hayrettin Karaca'nın hayatı ve kariyeri

Hayrettin Karaca kimdir? Soruları merak konusu oldu. Bilim insanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti. İşte, 'Toprak Dede' diye de bilinen Hayrettin Karaca'nın hayatına dair bilgiler...

20.01.2020 - 14:41 | Güncelleme:
Hayrettin Karaca

TEMA Vakfı'nın kurucusu aynı zamanda bilim insanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti. 'Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'Orman Kahramanı' ilan edilen Hayrettin Karaca 'Toprak Dede' lakabıyla da tanınıyordu. Peki, Hayrettin Karaca kimdir? İşte detaylar...

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Hayrettin Karaca (d. 4 Nisan 1922, Bandırma - ö. 20 Ocak 2020),Türk bilim adamı. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir.

Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır. Doğal hayatla ilgilenmeye, özellikle ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.

HAYRETTİN KARACA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Fahri Doktora 1990
  • Birleşmiş Milletler Çevre Programının 'Global 500 Roll of Honour' Ödülü 1992
  • Çevre Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı" 1992
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 'Çevre Ödülü' 1993
  • Uluslararası Lions Club tarafından 'Melvin Jones Fellow Ödülü 1994
  • Çevre Bakanlığı tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" 1994
  • ODTÜ tarafından 'Felsefe Onur Doktorası' 1995
  • Ege Üniversitesi "Fahri Doktora"sı 1995
  • Milli Olimpiyat Komitesi "Fair Play" Ödülü 1996
  • Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı "Hoşgörü Ödülü" 1996
  • Atatürk Kültür Merkezi tarafından "Şeref Üyeliği Beratı" 1997
  • Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora unvanı 1997
  • Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1997
  • ÇEVRETED tarafından "Çevreted 97 Onur Ödülü" 1997
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "2000 Yılının Öncüleri" Ödülü 1998
  • Genç Hukukçular Derneği tarafından "Yılın Yurttaşı" Ödülü 1998
  • Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Babalar Günü nedeniyle "Toprak Baba" unvanı 1998
  • Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ödülü 1998
  • BİLSES Vakfı "Çevre Ödülü" 1998
  • Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından "Yılın Doğa Dostu" Ödülü 1998
  • Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Adamı" Ödülü 1999
  • Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından "1998 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü" 1999
  • TBMM Onur Ödülü 2005
  • Right Livelihood Award 2012(Alternatif Nobel Ödülü)
  • Birleşmiş Milletler "Orman Kahramanı Ödülü" 2013

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