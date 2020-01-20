20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TEMA Vakfı'nın kurucusu aynı zamanda bilim insanı Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti. 'Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'Orman Kahramanı' ilan edilen Hayrettin Karaca 'Toprak Dede' lakabıyla da tanınıyordu. Peki, Hayrettin Karaca kimdir? İşte detaylar...
HAYRETTİN KARACA KİMDİR?
Hayrettin Karaca (d. 4 Nisan 1922, Bandırma - ö. 20 Ocak 2020),Türk bilim adamı. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir.
Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır. Doğal hayatla ilgilenmeye, özellikle ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.
HAYRETTİN KARACA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
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