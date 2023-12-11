Hayret verici gerçekler: Bu rastgele bilgilere çok şaşıracaksınız!

İSTEDİKLERİNİ YİYİP ZAYIF KALAN İNSANLARIN METABOLİZMASI YAVAŞTIR

İstediklerini yiyip zayıf kalan insanların metabolizmaları hızlı değil, yavaştır. Zayıf bir kişi diğerlerinden daha az kas kütlesine sahip olma eğilimindedir; bu da onların bazal metabolizma hızının (BMR) yüksek kas kütlesine göre daha düşük olduğu anlamına gelir; bu onlara hızlı değil, yavaş bir metabolizma sağlar. Bu durumun istisnaları da vardır, örneğin Olimpiyat madalyalı sporcular ile profesyonel dansçılar gibi daha fazla kas kütlesine ve çok az vücut yağına sahip olan insanlar, genel olarak daha yüksek bir bazal metabolizma hızına sahiptir bu yüzden ağırlık tek başına metabolizma hızı için güvenilir bir gösterge değildir.

Kaynak: BBC Science Focus, Guinness World Records