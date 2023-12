Hayret verici gerçekler: Bu rastgele bilgilere çok şaşıracaksınız!

BİRBİRİNE BAKAN AYNALAR SONSUZ YANSIMA ÜRETEBİLİR Mİ?

Asansörlerde ve benzerlerinde karşılıklı aynaların oluşturduğu çoklu yansımalara bakmak her zaman eğlencelidir. Ancak aynalar, sonsuzluğa doğru uzanıyor gibi görünseler de her yansıma bir öncekinden daha koyu gözükerek sonunda görünmezliğe dönüşür. Bunun nedeni, aynaların her seferinde kendilerine çarpan ışığın enerjisinin küçük bir kısmını soğurmasıdır. Bu durum, en iyi aynaların bile birkaç yüzden fazla yansıma üretmesinin pek mümkün olmadığını gösterir.