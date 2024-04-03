Hayranlarından Beyonce'ye öfke: Bizi kandırdın, paramızı geri ver!

REKLAM advertisement1

Yeni albümü 'Cowboy Carter'ı geçen hafta çıkaran Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce, hayranlarını kızdırdı. Ünlü şarkıcının albümünün CD ve plak versiyonunda, dijital versiyonuna göre daha az şarkı olduğunu fark eden hayranları, "Kandırıldık" diye tepki gösterdi.

40 dolara satılan CD ve plak versiyonunun ön siparişi cuma günü verilmeye başlandı. Ancak Beyonce hayranları, şarkı listesindeki eksikliği fark eder etmez hafta sonu sosyal medyadan şikayet yağdırmaya başladı. Dijital versiyonda yer alan ancak plak versiyonunda eksik olan beş şarkı, 'Flamenco', 'Oh Louisiana', 'The Linda Martell Show', 'Spaghetti' ve 'Ya Ya' olarak açıklandı. 'Flamenco' dışında diğer dört şarkının CD versiyonunda da eksik olduğu bildirildi. REKLAM

"PARAMIZI GERİ VER!" CD ve plak versiyonunu satın alanlar, "Bizi kandırdın", "Paramızı geri ver", "Madem daha az şarkı var, plak ve CD'de indirim yapın" gibi yorumlar yazdı.

Albümün perakendecisine doğrudan şikayette bulunanların, "Normalden daha yüksek e-posta hacmi" nedeniyle endişelerinin üç ila dört gün içinde yanıtlanacağına dair otomatik bir yanıt aldığı öğrenildi.

REKOR KIRDI Öte yandan Beyonce, albümünü çıkarır çıkarma dijital platform üzerinden dinlenme rekoru kırdı. 'Cowboy Carter', 2024'te Spotify'da ilk 24 saat içinde en çok dinlenen albüm oldu. 42 yaşındaki ünlü şarkıcının 2022 tarihli albümü 'Renaissance' ile başlayan üçlemesinin ikincisi olan sekizinci stüdyo albümü 'Cowboy Carter', bir günde 76.13 milyon kez dinlendi.