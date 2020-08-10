Hayırsever işadamından büyük eğitim yardımı

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SBK Holding Kurucu Başkanı ve EastWest International Yönetim Kurulu Üyesi, hayırsever işadamı Sezgin Baran Korkmaz, Sezgin Baran Korkmaz Vakfı (SBKV) ile öğrencilere büyük eğitim yardımında bulunuyor.

Korkmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kars, Artvin, Ağrı, Tunceli, Van, Hakkari, Bayburt, Samsun, Ordu, Kastamonu, Çorum ve Bolu’dan sınava girip İTÜ, YTÜ, ODTÜ mühendislik, İÜ, Ankara Hukuk, Galatasaray ve Boğaziçi üniversitelerinde bölüm fark etmeksizin kazanacak olan kardeşlerimin eğitim dönemlerinde bursları benden" dedi. Korkmaz, bu şartlardaki öğrencilere aylık 2800 TL burs verileceğini duyurdu.

Korkmaz, babasını kaybetmiş ya da "sorumsuz babaları" olan kız öğrencilere de konaklama ve seyahat dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayacakları burs vereceklerini açıkladı. Korkmaz, şartları karşılayan tüm kız öğrencilerin aylık 3100 TL burs almaya hak kazanacağını belirtti.