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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Haydi Tut Elimi' gösterime girdi

        'Haydi Tut Elimi' gösterime girdi

        Başrollerini; Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı 'Haydi Tut Elimi' filmi bugün gösterime girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:46
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        'Haydi Tut Elimi' gösterime girdi
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        BKM’nin, üç jenerasyonu buluşturan, izleyen herkese umut, sevgi ve dostluğu aşılayacak yeni yapımı 'Haydi Tut Elimi' filmi bugün gösterime girdi.

        FİLME ŞEHİRLER ARASI GALA

        Film ekibi geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da dün ise Ankara'da 'Haydi Tut Elimi' filmi gösterime girmeden önce izleyicilerle birlikte izledi.

        'HAYDİ TUT ELİMİ' VİZYON GÜNÜNDE İZMİRLİLERLE İLE BULUŞACAK

        'Haydi Tut Elimi' film ekibi; vizyon gününde İzmir'deki bir AVM'de kurulacak özel bir platformda izleyicilerle sohbet edip, fotoğraf çektirecek, ardından filmi sinema salonunda birlikte izleyecek.

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        Başrollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu 'Haydi Tut Elimi' filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu, gibi değerli isimler yer alıyor.

        'HAYDİ TUT ELİMİ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurt dışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa bir şarkının hikâyesini bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak malum şarkının hikâyesi için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

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        #haydi tut elimi
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