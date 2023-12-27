'Haydi Tut Elimi' filminin fragmanı yayınlandı

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Kadrosundaki, usta oyuncular ve birbirinden yetenekli çocuk oyuncularla 26 Ocak'ta 'Haydi Tut Elimi' filmi; dans, müzik, takım ruhu, yardımseverlik gibi temalarıyla güldürmeye ve içinizi ısıtmaya geliyor!

Başrollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu 'Haydi Tut Elimi' filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu, gibi değerli isimler yer alıyor.

İçinize umut ve sevgi aşılayacak 'Haydi Tut Elimi' filminin konusu ise şöyle; Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

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YARIYIL TATİLİNDE SİNEMALARDA

BKM yapımı ile Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda sömestr’da seyirciyle buluşacak olan 'Haydi Tut Elimi', sürpriz sonlu hikayesiyle büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunacak.