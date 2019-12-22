Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la yaptığım röportajın İstiklal Caddesi’nin yeni yüzüyle ilgili olan kısmını geçtiğimiz günlerde paylaştım. Başkan Yıldız, İstiklal’in yeniden ağaçlandırılacağını, ışıklandırılacağını ve sokak müzisyenlerine düzen getirileceğini ilk kez anlatmıştı. Elbette Beyoğlu demek turizm demek, kültür-sanat demek, büyük ölçekli birçok projenin hayat bulduğu yer demek. Dolayısıyla Başkan Yıldız’la AKM’den cami inşaatına, Okmeydanı’ndan Dolapdere’ye, Galataport’tan Tersane İstanbul’a, Arapça tabelalardan masa sandalye olayına kadar Beyoğlu’nun her aksını, her mevzusunu konuştuk. Ben sordum, bazen de eleştirdim, Başkan Yıldız yanıtladı. İşte Beyoğlu’nun en önemli meselelerine dair Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın anlattıkları…

KENTSEL DÖNÜŞÜM: “Deprem odaklı kentsel dönüşüm esasıyla hareket edeceğiz. Okmeydanı, Tarlabaşı, Dolapdere’de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Şu anda Okmeydanı’nda haftalık toplantılar yapıyoruz. Tapu sorunu çözüldü. Günlük rayice göre ölçme ve değerlendirme yapılıyor. Vatandaşla görüşmelerimiz yüzde 70 oranında tamamlandı. Sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en uygun projeyi hazırlayacak. Gönüllülük, yerinde ve hızlı dönüşüm esasları üzerinde çalışma yapılıyor. Kimseyi mağdur etmeden ama deprem gerçeğini unutmadan kentsel dönüşüm yapmayı planlıyoruz. Okmeydanı’nda 24 bin 553 bağımsız bölüm var. Ada bazlı dönüşüm olacak. İnce bir planlama gerekli. Vatandaşa birkaç model sunulacak. Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak konut yapacak. Değer artışı varsa uzun süreli bir ödeme planı çıkartılabilir. Dönüşüme Fetihtepe dediğimiz bölgeden başlamayı düşünüyoruz. Kiracılar da mağdur edilmeyecek. İstiklal Mahallesi, Hacıhüsrev diye bilinen mahallede de iki alternatif üzerinde çalışıyoruz.”

KÜLTÜR-SANAT: “Beyoğlu’nun kültür-sanat şehri olduğunu asla ihmal edemeyiz. Beyoğlu artık çok daha hızlı bir şekilde turizm anlamında çekim merkezi olacak. Daha çekici hale getireceğiz. Tiyatro-sinema Beyoğlu’nda izlenir kampanyasını başlatacağım.”

AKM: “Şu anda sinema, tiyatro, bale salonu, gençlerin buluşacağı bir mekan haline geliyor. Toplam inşaatın yüzde 25’i bitti. Kaba inşaatın yüzde 70’i tamamlandı. Opera sahnesinin iskeleti çıktı. 29 Ekim 2020’de görkemli bir etkinlikle, baloyla açılış yapılması planlanıyor.”

ATLAS SİNEMASI: “Sinema müzesi olarak tadilata alındı, restorasyonu yapılıyor. Diğer kültür sanat etkinlikleri de olacak.”

MUAMMER KARACA TİYATROSU: “Restorasyon devam ediyor. Yeni kültür-sanat sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz.”

NARMANLI HAN: “Şu anda kıpır kıpır. Eleştiriler var evet. Katıldığım, katılmadığım eleştiriler var. Rengi konusundaki eleştirilere katılıyorum. Ama artık geride kaldı, hep tartışacak halimiz yok. Bütün eleştirileriyle beraber artık daha çok İstanbul’un gündeminde olacak.”

TAKSİM CAMİİ: “Dış kaba inşaatı bir ay içinde tamamlanacak ve yazın ibadete açılacak. Cami altında Türk İslam sanat eserlerinin sergi alanı haline gelecek.”

GALATAPORT: “İçinde 2 müze, resim-heykel müzesi. Otel olacak. Halk denizin kenarına gelebilecek. Yeme-içme mekanları olacak. Nisanda tamamlanacak. İlk kruvaziyer’in geliş tarihi Mayıs 2020.”

TERSANE İSTANBUL: “Taksim Meydanı gibi bir meydan, Haliç’in kenarına geliyor. İkinci Taksim Meydanı olacak. Denize nazır, Kapalıçarşı gibi çarşılar olacak. 3 otel ve 3 müze olacak. Sarıyer’den Sadberk Hanım Müzesi taşınacak. 110 bin metrekare yeşil alan olacak. Tarihi vinçler de muhafaza edilecek. Eski kızağın olduğu yerin altı kütüphane olarak tasarlandı. Eski Haliç Tersanesi Kültür-sanat merkezi olacak. En büyük turizm yatırımı olacak. Yat limanı olacak. 1 yıl sonra tamamlanacak. Bütün bu yatırımlarda istihdam edilecek kişiler öncelikle Beyoğlu’nda yaşayan gençler arasından seçilecek.”

ARAPÇA TABELALAR: “Yatırımcıyı da turisti de ürkütmeden orta yolu bulmak zorundayım. Tabela müdahalelerimiz var. Söktürdüğümüz tabelalar var. Hukuka uygun olarak bir çözüm bulmalıyız. Beyoğlu’nun dokusunu korumak için hukuka uyacağız, biz de uyacağız, yatırımcı da. Yatırımcının önünü de açmak gerekiyor. Gündüz vakti, turist kafilesi gelmiş, otelin tabelası sökülüyor, bu duruma da düşürmemek lazım. Zamana yayalım, tebliğ edelim, uygun haline getirsinler. Uymazlarsa uymalarını biz sağlayacağız. Önce insani olarak kimseyi rahatsız etmeden çözüm bulacağız, bir standart gelecek.”

APART OTELLER: “Apart otellere konut bölgesinde mümkün değil izin vermem.”

MASA SANDALYE: “Yatırımcıyı, misafiri, mekan sahibini, vatandaşı incitmeden, kırmadan dökmeden düzen getirmek istiyorum. Bir centilmenlik anlaşması yaptık. Nevizade Derneği’yle, Karaköy’deki içkili-içkisiz mekanların sahipleriyle konuştuk bir standart getirmek için. İşgaliyeyle ilgili bir müdahale. İki masaya mı izin verildi, 3. masaya müdahale ederim. Bir kural herkese, her bölgeye uygulanırsa makbuldür. Masa sandalye düzenlemesi her yere yapılacak. Masa sandalye düzenlemeleri yapılırken de bizzat orada oluyorum ki şikayetleri de dinleyeyim.”

YEŞİL ALAN: “Mahalle bahçeleri yapalım dedik. İlkini açtık. 4’ünün yapımı tamamlandı. Ceren Özdemir’in adını verdik ilk mahalle bahçemize. 39 mahalle bahçesi yapabileceğimizi tespit ettik. Küçük de olsa vatandaşın nefes alabileceği alanlar. Çocuklar toprakla buluşsun istiyorum.”

EKREM İMAMOĞLU’YLA İLİŞKİLER: “Bir tarafta seçilen İBB Başkanı ve İBB Meclisi var. Meclis'te AK Parti grubu çoğunlukta. İstanbul halkı İBB’de CHP’li bir başkanı, Beyoğlu’nda AK Partili bir başkanı uygun gördü, halkın kararına saygı duyacağız. Halk sen-ben kavgası değil, hizmet bekliyor. Beyoğlu’yla ilgili her konunun takipçisi olacağım. Şu anda bir olumsuzluk yaşamıyoruz. Olduğunda da müzakere yolu açık. Ortak yapılacak işler var.”