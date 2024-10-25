Hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu için tören

Temmuz 1993'te Anavatan Partisi'ne girerek 1995 yılına kadar bu partide görev aldı. 1996 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Genel Başkan Alparslan Türkeş'in vefatına kadar kendisine Başdanışmanlık yaptı.

23 Kasım 1997'de MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. Hemen sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den Kayseri Milletvekili seçilerek Parlamentoya girdi. 28 Mayıs 1999'da Milli Savunma Bakanlığı görevine atandı.

3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde partisinin ülke barajını aşamaması sebebiyle Meclis dışında kaldı. Seçim sonrası yeniden MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

2007 Türkiye genel seçimlerinde Kayseri'den tekrar milletvekili seçildi. 2007 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. İlk turda 70, ikinci turda 71, üçüncü turda 70 oy aldı ve ilk turda 341, ikinci turda 337 ve üçüncü turda 339 oy alan Abdullah Gül'ün ardından ikinci olarak seçimi kaybetti.

2011 Türkiye genel seçimlerinde aday olmadı ve siyasetten çekildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.