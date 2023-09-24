Bahçede bulduğu salyangozu yiyen 19 yaşındaki gencin felç kaldıktan sonra sonu ölümle biten kalp kırıcı hikâyesi
Sam Ballard, 19 yaşındayken bahçede bulduğu bir salyangozu yedi. Salyangozda bulunan bir tür parazit Sam'in hayatına mal oldu; genç çocuk, sekiz senelik bir felç sürecinden sonra hayatını kaybetti.
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Avustralyalı Sam Ballard, gelecek vaat eden 19 yaşında bir ragbi oyuncusuydu ve 2010 yılında bir hafta sonu arkadaşlarıyla eğlenirken alkolün de vermiş olduğu dengesiz ruh hali ile bahçede bulduğu bir salyangozu yedi.
İlk başta her şey yolunda gibi görünüyordu ve arkadaş grubu her zamanki gibi eğlenmeye devam etti. Ancak birkaç gün sonra Sam bacaklarındaki şiddetli ağrıdan şikayet etmeye başladı. Daha sonra kusmaya ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Durumu kötüleşip güçsüz düştüğünde annesi onu hastaneye götürdü.
Fotoğraf: Sam Ballard, 2010. Facebook.
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Hastaneye ilk geldiklerinde Sam'in annesi Katie, Sam'de multipl skleroz (babasını da etkileyen bir durum) olabileceğinden korkmuştu ancak doktorlar durumun böyle olmadığını söyledi.
Sam, hastanede annesine salyangoz yediğini söylediğinde her şey açığa çıktı. Sam Ballard, genellikle kemirgenlerde bulunan parazitik bir solucanın neden olduğu bir durum olan sıçan akciğer kurdu hastalığına yakalanmıştı; bu hastalık, dışkı yedikleri takdirde salyangozlara da bulaşabilirdi. Sam'in başına gelen de tam olarak buydu.
Fotoğraf temsilidir
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Çoğu durumda, sıçan akciğer kurdu hastalığı, yalnızca hafif semptomlara neden olur ve hastalığa yakalanan çoğu insan, birkaç gün veya hafta içinde iyileşir. Ancak Sam Ballard vakasında olduğu gibi semptomların çok daha şiddetli olduğu nadir durumlar da vardır.
Sıçan akciğer kurtlarının bilimsel adı olan angiostrongylus cantonensis, merkezi sinir sistemine karışarak; beyni ve omuriliği koruyan zarların iltihaplanmasına; beyinde, omurilikte ve sinir köklerinde ciddi hasarlara neden olabilir.
Fotoğraf: Angiostrongylus cantonensis paraziti
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Sam için ümitli bekleyiş yavaş yavaş yerini umutsuzluğa bıraktı ve en sonunda henüz 19 yaşında olan Sam, felç geçirdi. Artık haftanın yedi günü 24 saat bakıma ihtiyacı vardı; yardım almadan tuvalete gidemiyor veya vücut ısısını kontrol edemiyordu.Taburcu edilmeden önce üç yılını hastanede geçirdi, o kadar yıldan sonra ancak motorlu tekerlekli sandalyeyi kullanabiliyordu.
Fotoğraf temsilidir
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Bu sırada annesi ve o gece beraber olduğu arkadaşları onu hiç yalnız bırakmadı. Sam'i devamlı olarak ziyaret ettiler hatta Sam'in bakım için ihtiyacı olan parayı bağış yöntemiyle topladılar ancak yine de Sam'in paraya ihtiyacı vardı çünkü hayatı boyunca 7/24 bakıma ihtiyacı olacaktı.
Neyse ki Sam, 2016 yılında annesinin Ulusal Engellilik Sigortası Programına (NDIS) başvuruda bulunmasıyla 492 bin dolarlık bir bakım paketi almaya hak kazandı. Ancak fonun onaylanmasından bir sene sonra aileye hiçbir açıklama yapılmadan miktar 135 bin dolara düştü ve ailenin 42 bin dolarlık borcunun doğmasına neden oldu.
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Bu durumun medyada geniş yer alması ve anne Katie'den gelen baskı, fonunun geri yatırılmasını sağladı; her şeyin bir hatadan dolayı meydana geldiği öne sürüldü.
Ancak sonraki sekiz sene bir hayli zor geçti ve en sonunda Sam, Kasım 2018'de vefat etti. Genç adamın annesine söylediği son şey, onu sevdiği oldu.
Fotoğraf temsilidir
Kaynak: All Thats Interesting
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